Dopo oltre due anni, torna al gol in Serie A l'ex centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, bravo a deviare con la testa una traiettoria insidiosa che Caprile, portiere del Cagliari, non può parare. Gagliardini aveva segnato in Lazio-Monza 1-1 il 23 settembre 2023.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 15:38
Autore: Niccolò Anfosso
