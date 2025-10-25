Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter che ha permesso ai partenopei di rimettersi in carreggiata dopo le ultime sconfitte: “Ci speravo nella vittoria, però sentivo un’aria diversa. Serviva una reazione così dopo la brutta figura di Champions, ero fiducioso perché so che gruppo siamo. Siamo contenti di essere ripartiti, farlo contro una grande squadra è sicuramente bello”.

Sull’episodio del rigore cosa dici?

“Non ho ancora rivisto nulla, sinceramente. Sicuramente dal campo sono andato giù perché ho sentito il contatto da dietro, poi penso che l’abbiano rivisto. Il contatto non mi ha fatto stare in piedi, tutto qui; non è simulazione, l’arbitro ha valutato così”.

Quanto sono stati aiutati Anguissa e McTominay dal movimento di Neres?

“Avevamo preparato il movimento di David; Acerbi a volte si staccava e lui poteva ricevere palla sui piedi. Poi loro sono stati bravissimi a inserirsi, lo sanno fare benissimo e si è visto stasera con due gol molto belli”.