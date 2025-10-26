Liverpool in grossa difficoltà dopo un'altra sconfitta in campionato (la quarta consecutiva). Arne Slot, tecnico dei Reds, ha commentato così il momento poco felice della formazione che in Champions affronterà anche l'Inter: "Penso che sia tra le mie sconfitte peggiori da quando sono qui, perché di solito quando siamo sotto 2-1, 3-1 o 1-0 reagiamo. A proposito, dopo essere andati sotto 1-0, quelli sono stati gli unici 20 o 25 minuti che mi sono piaciuti davvero della nostra partita oggi.".