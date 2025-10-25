"L'episodio clamoroso è quello del rigore, mi appello al fatto che è incomprensiva la decisione dell'arbitro". Comincia così l'analisi a Inter TV di Beppe Marotta, presidente nerazzurro, dopo il ko del Maradona contro il Napoli deciso anche sa un rigore inesistente fischiato ai campioni d'Italia in carica: "Il VAR non è intervenuto, l'arbitro era ben posizionato ma è intervenuto un assistente che era messo peggio - prosegue il numero uno del Biscione -. È stata una decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione".

Oggi però grande personalità della squadra, nonostante la sconfitta.

"Sì, però bisogna dare merito anche al Napoli. Questa partita ci deve aiutare a capire quali sono gli atteggiamenti da tenere contro squadre del genere. I ragazzi hanno dato quello che potevano, bisogna solo ringraziarli".