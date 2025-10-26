Una perla di Dybala permette alla Roma di battere il Sassuolo a Reggio Emilia: decisiva la rete della Joya per i giallorossi, che provano a tenere il passo del Napoli in cima alla classifica del campionato di Serie A. Nell'altra sfida delle 15, pari con 4 gol tra Verona e Cagliari. Gli scaligeri si portano avanti di due reti con Gagliardini e Orban, ma nella ripresa Idrissi e Felici pareggiano i conti.