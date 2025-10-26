Thuram ancora a parte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante francese salterà la sfida contro la Fiorentina e dovrebbe rientrare tra la sfida di campionato contro il Verona e il match di Champions League contro il Kairat.

Domani giornata chiave per Mkhitaryan che si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio rimediato contro il Napoli. All'indomani della sfida contro il Napoli, il club nerazzurro è arrabbiato per il rigore assegnato in favore della squadra di Conte nel primo tempo sul risultato di 0-0. Nessuno crede che l'Inter abbia perso solo per quell'errore, ma c'è anche delusione per la mancata reazione nel secondo tempo. 

Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 16:36
Autore: Raffaele Caruso
