Al minuto 61 di Napoli-Inter, dopo un contatto tra Denzel Dumfries e Matias Olivera, si è scatenato un autentico parapiglia davanti alla panchina del Napoli dove si è consumata una sorta di redde rationem tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, che già qualche anno fa, ai tempi dell'Inter, furono protagonisti di un alterco dopo una sostituzione nel corso di un match contro la Roma con il tecnico che apostrofò Lautaro con un: "Fenomeno del c...o". Nonostante quella volta ci fu una sorta di scherzosa 'riappacificazione' tra i due che mimarono un match di boxe ad Appiano, qualche cicatrice evidentemente è rimasta.

E la ferita si è riaperta questa sera, con Lautaro che rivolge al suo ex tecnico un epiteto pesante, 'cagon', al quale Conte replica con la mano a fare il gesto del 'parla parla', accolto dal Toro con una risposta secca: "Parla sto c...". Diversi giocatori sono intervenuti per cercare di placare gli animi; alla fine, Conte è stato ammonito dall'arbitro Maurizio Mariani.