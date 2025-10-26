Intervistato dal sito TuttoBari.com, Raffaele Quaranta, ex giocatore che vanta numerose esperienze in Puglia fatta salva una stagione a Pisa, racconta del suo periodo post-carriera all'Inter: "Io con l’Inter ho lavorato fino al 2020, avevo un contratto con loro. Facevo le Inter Academy, con dei viaggi dove soggiornavo per tre o quattro mesi in posti in cui mi mandavano. Poi c’è stato il Covid e non ho più rinnovato. É stata un’esperienza di grandissima formazione".