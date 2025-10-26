Brutta serata per l'Inter, ko 3-1 al Maradona dopo la striscia positiva di ben sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League. A poche ore dalla disfatta (non senza polemiche) contro il Napoli, Manuel Akanji suona la carica all'ambiente nerazzurro in vista dell'infrasettimanale di mercoledì con la Fiorentina: "Nottataccia - esordisce lo svizzero su Instagram -. Abbiamo lottato duramente ma non è bastato. Torneremo".