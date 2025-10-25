Jay Idzes, difensore indonesiano del Sassuolo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club neroverde, tornando anche sulla prova della squadra di Grosso a San Siro: "Penso che abbiamo fatto delle buone partite, come quella con l'Udinese, quella contro la Lazio, ovviamente. ​Abbiamo fatto vedere delle buone cose anche con l'Inter, anche se ci sono ancora alcune cose da migliorare. È normale, è calcio e siamo ancora all'inizio della stagione con un sacco di nuovi giocatori", le parole riprese da SassuoloNews.