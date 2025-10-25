Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato la vittoria contro l'Inter. Si parte con una contro-domanda: "Come si fa in una settimana a distruggere tutto? A volte c'è mancanza di rispetto per chi lavora. Si esagera sempre, ma a tutto c'è un limite. Noii dobbiamo lavorare senza ascoltare i giudizi esterni. Da inizio anno giochiamo senza tantissimi titolari, nonostante questo abbiamo avuto la forza di reagire".

La prova in Champions, però, era stata deludente.

Gli interrogativi ci sono e ci saranno. Da inizio stagione dico che sarà complessa e in più ci si mettono in mezzo gli infortuni. Il ko in Champions ci ha fatto incazzare, ma dalle cadute bisogna essere bravi e recuperare. Oggi abbiamo vinto contro la squadra più forte del campionato, con due finali di Champions, che veniva da 7 vittorie consevutive. I ragazzi sanno che affronto i problemi anche e brutto muso. l'abbiamo affrontato con i vecchi e i nuovi".



Come spiega la posizione di Neres?

"Quindi è stata una grande mossa quella che ho fatto? Anche Jesus ha giocato a destra invece che a sinistra. Ho fatto questa scelta in base all'analisi dei giocatori del'Inter. Con Lucca sarebbe stato un piatto da servire, Neres invece gli ha scompaginato i piani.

Cosa è successo con Lautaro?

"La partita era molto tosta e calda. Ci stanno i battibecchi. Ricordo che ho riportato l'Inter a vincere dopo 10 anni e li ho riportati ai livelli massimi. Lautaro è un grandissimo giocatore, ma due anni sono pochi per conoscere un giocatore".