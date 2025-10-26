Jürgen Klinsmann è intervenuto a 90° minuto per commentare Napoli-Inter, match vinto per 3-1 dalla squadra di Conte. "Il rigore non c'era. L'Inter aveva occasioni per fare gol, poi sono rientrati in partita con il rigore assegnato contro - le sue parole -. Anguissa ha poi chiuso la partita in maniera spettacolare. Questo è un campionato pazzo".

"Chivu sta sviluppando questa Inter alla sua maniera piano piano - ha poi aggiunto -. Stanno facendo abbastanza bene. Anche se perdi ogni tanto e sei sempre su con gli altri, stai facendo bene".