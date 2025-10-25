André-Frank Anguissa, MVP di Napoli-Inter, commenta a caldo per DAZN la vittoria della squadra di Antonio Conte, arrivata anche grazie a un suo gol: "Non so se sia un segnale (al campionato, ndr), pensiamo a una partita alla volta. Il nostro obiettivo è vincere, giocavamo contro una squadra importante. Abbiamo vinto con la voglia e l'atteggiamento giusto. Il merito è di tutti".

Col 4-3-3 siete ritornati nella vostra comfort zone?

"Non lo so, non è il sistema di gioco che ha fatto la differenza stasera ma l'atteggiamento. Abbiamo fatto una grande partita, con energia. Lavoriamo a tanti moduli, alla fine decide il mister. Noi siamo pronti a fare ciò che dice lui".