Tra i protagonisti della vittoria del Napoli sull’Inter, David Neres ha commentato ai microfoni di Radio Crc la prestazione degli azzurri:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile contro una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Venivamo da una brutta sconfitta e dovevamo reagire: siamo rimasti a testa alta”.

Schierato in una posizione non abituale, l’attaccante ha mostrato piena disponibilità:

“Mi sento a mio agio a giocare, non importa dove. Io voglio stare in campo e dare il massimo per la squadra, dove l’allenatore ritiene opportuno”.

Sui movimenti in campo:

“Sono cambiati, certo, ma conosco lo stile dei miei compagni e loro conoscono il mio. Cerchiamo sempre di aiutarci, muovendoci nel modo giusto: è fondamentale”.

Importante anche l’effetto Maradona:

“Vincere in casa conta tantissimo, soprattutto dopo settimane dure e le difficoltà in Champions. Oggi il supporto del pubblico è stato incredibile”.