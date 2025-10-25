Dopo l'amaro ko di Napoli, Cristian Chivu si presenta anche davanti alle telecamere di Inter TV per un commento a caldo sul match del Maradona: "Una partita vera, abbiamo cercato di fare bene come nel primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni e preso due pali - ricorda il tecnico nerazzurro -. Abbiamo saputo reagire anche andando sotto, poi nel secondo tempo abbiamo cercato di spingere un po' di più ma abbiamo perso le misure e siamo andati sotto di due gol. Abbiamo reagito e poi abbiamo sprecato le energie nel litigare con la loro panchina. Poi sul 3-1 la partita era già chiusa".

Quanto è importante continuare con la stessa mentalità di sempre?

"Una sconfitta non deve pesarci e non deve cancellare quanto fatto di buono, dobbiamo lavorare. Abbiamo un'altra partita tra pochi giorni e dobbiamo essere pronti a ripartire. Questa squadra ha sempre reagito nelle difficoltà e lo farà anche questa volta".

Giocare subito è il modo migliore per ripartire.

"Senza dubbio. Bisogna mantenere quando di buono fatto fino ad ora ed essere consapevoli che siamo una squadra forte, che l'ha fatto vedere negli anni scorsi e anche in questa stagione".