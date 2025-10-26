Rabbia da capitano quella espressa ieri dal Toro Martinez e non solo nel muso duro con Conte, non così apprezzato da Chivu. "La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli". Concetto che lo stesso Chivu ha sottolineato in conferenza che ha visto la sua Beneamata rallentare il suo ruolino di marcia anche solo per aver abboccato alle provocazioni.

I nerazzurri, che dispongono del miglior attacco del campionato, si sono fermati a una sola rete e da rigore tra l'altro, e proprio il capitano "avrebbe potuto sfruttare meglio un paio di chance, la prima delle quali avrebbe girato la partita dalla parte nerazzurra". È sua la prima grande occasione del match, ma Milinkovic-Savic respinge su un "errore strano" e atipico per il Toro, come sottolinea il Corriere dello Sport che nella sua cronaca del saliscendi di tensione dell'Inter in quel di Napoli sottolinea anche i meriti dell'argentino a guadagnarsi il rigore, secondo della serata, "deviando di testa il cross di Dimarco, con il pallone che è andato a sbattere sul gomito alto di Buongiorno". È il VAR a salvare Mariani sul rigore di Buongiorno, penalty sul quale Calhanoglu non da scampo a Milinkovic-Savic. La furia del capitano Lautaro monta quando "si è scatenato un parapiglia davanti alla panchina del Napoli, prendendosela a brutto muso con Conte e lasciando, peraltro, l’impressione che ci fosse qualcosa di pregresso tra i due".



