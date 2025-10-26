Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, nel pre partita della sfida contro la Roma, ai microfoni di DAZN, ha parlato di Tarik Muharemović, difensore classe 2003 accostato sul mercato all'Inter.

"Sappiamo di avere in casa un giocatore di prospettiva. Sono molto alterato perché non gioca oggi, visto l'infortunio avuto in Nazionale: per noi è una mancanza importante", le sue parole.