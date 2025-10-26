7 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Il bilancio dell'Arsenal è ottimo e la squadra di Arteta continua a vincere: una rete di Eze piega il Crystal Palace e permette ai gunners di allungare in vetta alla classifica della Premier, toccando 22 punti. Si tratta di una eurorivale per l'Inter, che affronterà l'Arsenal nell'ultima giornata della fase campionato.