"Questo è il vero Napoli", esulta De Laurentiis dopo Napoli-Inter, che cancella la disfatta di Eindhoven che aveva messo l'Inter nella condizione di immaginare di poter "passeggiare sui resti della squadra campione d’Italia". Ma così non è stato: "Nella sorpresa generale, e la risposta degli azzurri è stata talmente forte da costringere l’Inter ad abbassare le pretese cresciute dopo le sette vittorie di fila" si legge su Tuttosport che focalizza l'attenzione sulla furia di Antonio Conte ai microfoni nel post partita spara su tutti attaccando a raffica.

"L'Inter voleva sportivamente ammazzarci, perché eravamo in difficoltà dopo le sconfitte con Torino e Psv, ma noi abbiamo fatto un’ottima prestazione: è venuta fuori una partita tosta, gagliarda, perché siamo duri a morire. Siamo pronti a sputare sangue per il Napoli" ha sputato fuori l'allenatore dei partenopei che sembrava stesse aspettando il momento adatto per lasciarsi andare in una travolgente onda di veleni che nel corso dei suoi interventi ai microfoni sembra fa confluire tutti verso Marotta.