"Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto, non ci fermiamo qui perché abbiamo ancora tanto da fare. Forza Napoli Sempre".

Questo il messaggio pubblicato sui social da Juan Jesus nel post partita di Napoli-Inter. L'ex difensore nerazzurro è stato schierato da Conte titolare al centro della difesa al fianco di Buongiorno.