Partita ricca di gol ed emozioni al Franchi di Firenze: finisce 2-2 tra Fiorentina e Bologna. Castro ha portato in vantaggio i felsinei con una bellissima acrobazia. Il raddoppio ha portato la firma di Cambiaghi. Poi tris annullato e la Fiorentina la riapre con il rigore di Gufmundsson. E al 94esimo un altro rigore permette alla viola di pareggiarla, con Kean freddissimo dal dischetto. Nel finale espulso Holm e risse continue, termina in parità. 

Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 20:05
Autore: Niccolò Anfosso
