Il Liverpool è tornato a vincere con un perentorio 5-1 sull’Eintracht Francoforte, interrompendo quattro sconfitte consecutive. Ma la serata ha acceso un dibattito su Mohamed Salah, lasciato in panchina da Arne Slot. La decisione è arrivata sullo sfondo di un calo evidente: l’egiziano, 33 anni, non segna dal 17 settembre e nelle ultime gare è apparso poco coinvolto, poco lucido e mal integrato con i nuovi compagni. Un sondaggio di Sky Sports ha mostrato che il 74% dei tifosi ritiene che Salah non debba essere più titolare fisso.

Il suo ingresso negli ultimi 15 minuti ha alimentato ulteriori critiche: invece di servire Florian Wirtz, libero davanti alla porta vuota in cerca del primo gol coi Reds, Salah ha insistito in azioni personali forzate. The Athletic ha parlato di “frenesia da tabù del gol” che lo ha portato a scelte sbagliate.

Al fischio finale, Salah ha lasciato direttamente il campo imboccando il tunnel, ignorando il gruppo in festa. Ironia della sorte: la squadra ha offerto probabilmente la miglior prestazione stagionale senza di lui in campo dall’inizio, mentre l’ex Roma sta vivendo la sua fase più povera di rendimento dall’arrivo a Liverpool. I Reds sfideranno anche l'Inter nella League Phase di Champions League.