Intervenuto su DAZN, Ciro Ferrara ha commentato l’episodio del rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo: “Il contatto c’è e soprattutto Di Lorenzo è davanti, prende posizione. Ha fatto esattamente quello che farebbe qualsiasi giocatore in quella situazione. Non so se il rigore sia stato fischiato per l’intensità del contatto, ma l’azione è chiara”.

L’ex difensore ha poi compreso le proteste della parte nerazzurra:

“Capisco che chi lo subisce oggi possa essere nervoso, è una reazione normale dopo un episodio così”.