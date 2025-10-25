Aurelio De Laurentiis non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli contro l’Inter: con un post su X il presidente ha celebrato la serata del Maradona scrivendo: “Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!”

E il messaggio fotografa perfettamente il valore del 3-1 rifilato ai nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive. Una prova di forza e di reazione da parte degli uomini di Antonio Conte, che si rialzano dopo i ko con Torino e PSV e tornano in testa alla classifica. Nel primo tempo il match si sblocca su rigore di De Bruyne, che però si infortuna nella conclusione ed è costretto al cambio. Nella ripresa lo spartito si accende: McTominay firma un gol capolavoro al volo e trova il raddoppio, poi Calhanoglu accorcia dal dischetto. Ma il Napoli non trema e con Anguissa chiude i conti siglando il 3-1 definitivo.