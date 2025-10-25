Roberto Breda, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha espresso alcune convinzioni sulla terza serie, citando anche l'Inter di Chivu. Di seguito le sue parole: "Chi prende certe decisioni sa che il rischio è alto, ma è parte del mestiere. Anche all’Inter con Chivu c’è una componente di rischio, ma è questo il bello del nostro lavoro: pensare positivo, mettersi in gioco, anche quando la situazione è delicata come oggi a Perugia o Genova".