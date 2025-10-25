Un problema ai flessori della coscia sinistra. Questo il motivo che ha costretto Henrikh Mkhitaryan a lasciare il campo in Napoli-Inter al 32esimo, dopo l'assegnazione del rigore che lo ha visto suo mlagrado protagonista. Le condizioooni dell'armeno, fa sapere il club, verranno rivalutatre nei prossimi giorni.

