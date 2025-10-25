I tifosi organizzati del Cittadella non si recheranno lunedì all'U-Power Stadium per assistere alla sfida contro l'Inter Under 23. La decisione è stata resa nota dai gruppi Rabaltai e Nuove Leve attraverso un comunicato nel quale scrivono: "Non seguire l’ASC non fa parte del nostro essere, noi che abbiamo sempre sostenuto la maglia granata girando in lungo e in largo per lo stivale, ci troviamo davanti a una scelta dolorosa ma coerente. Chi ama veramente il calcio e vive l’intera settimana aspettando la domenica per andare allo stadio o per macinare km in trasferta si trova ad affrontare una squadra “B”, simbolo di un calcio malato e senza valori che rispecchiano uno sport ormai basato solamente sul business e sugli interessi di chi, da diversi anni, ha voltato le spalle alla gente, alla passione e alla storia. L’assenza dai gradoni non sarà silenzio, ma una presa di posizione chiara e orgogliosa.

Il calcio appartiene ai tifosi, non ai padroni.



Contro il calcio moderno.



Contro le squadre B”.