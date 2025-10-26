"Poca Inter e solo nel primo tempo. I legni colpiti da Bastoni e Dumfries non bastano. Difesa imbarazzante. Terzo ko in campionato, pericolosi segnali. Fa bene ad arrabbiarsi con Lautaro, il suo capitano". Questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla partita giocata dall'Inter al Maradona di Napoli. Poche sufficiente e il peggiore è il più esperto: Manuel Akanji. Lex City è va di "marcatura lenta, guarda Spinazzola mentre lancia McTominay. Prende la targa di Anguissa sul 3-1. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni: 4". Poco lontano dal compagno di reparto c'è Acerbi, che si discosta dallo svizzero per mezzo punto: solo un 4,5 per Ace nella serata contro i campioni in carica. Voto condiviso peraltro da Bonny.

Non vanno oltre il 5 i vari Bastoni, Dumfries, Zielinski, Dimarco, Lutaro Martinez e Cristian Chivu. Mezzo punto in più e sul cinque e mezzo vengono valutati Sommer, Barella, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, P. Esposito. Migliore in campo invece Hakan Calhanoglu, unico sufficiente e col 6 in pagella: "È il più pericoloso al tiro. Da fuori costringe Milinkovic a un intervento super. Segna su rigore. Chivu lo toglie pensando alla Fiorentina" si legge sulle valutazioni del quotidiano romano.