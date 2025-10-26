Non si sono placate le eco degli errori arbitrali che hanno indirizzato Napoli-Inter nel primo tempo della partita, del rigore concesso ai partenopei e di quello che ne è scaturito. L'episodio è ovviamente al centro anche della puntata odierna del nostro podcast in cui Andrea Bosio analizza: "Partita falsata nel primo tempo, quello che è successo al Maradona è molto grave, i nerazzurri giocano meglio ma Mariano & Co. premiano il Napoli con un rigore che non c'era". Per ascoltare l'intero episodio clicca sul player in basso.

