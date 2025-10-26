Un abbaglio quello di Mariani che macchia non leggermente la partita tra Napoli e Inter andata in scena ieri sera al Maradona dove il fischietto di Imperia si è preso la scena e non in positivo. Dopo che al 12esimo aveva graziato Lautaro su Buongiorno, meritevole di giallo, l'arbitro classe '82 va totalmente in blackout nell'episodio che porta al vantaggio dei campioni d'Italia: "Mkhitaryan impatta la gamba allargata di Di Lorenzo ma è tutto lieve, da rigorino. Mariani prosegue, dopo 8” si gira e assegna il rigore: 'soffiata' del 1° assistente Bindoni, non da rigore ma col Var che non interviene e avalla" si legge nella moviola della Gazzetta dello Sport che fa luce anche su un episodio confuso al 42’ quando Mariani estrae giustamente ("ok") il giallo ai danni Di Lorenzo "e così a Gilmour su Bonny". Ancora un abbaglio o dormita del direttore di gara all'11esimo del secondo tempo: "Buongiorno ha il braccio alato, larghissimo: Mariani non vede, serve il Var".