Se questo doveva essere un esame importante, Cristian Chivu dovrà ripassare alla prossima sessione. Cade l'Inter al Maradona, dove a prevalere sono state la motivazione e la qualità del Napoli di Antonio Conte che nel momento in cui sembrava maggiormente in trappola dopo due brutte sconfitte consecutive ritrova l'orgoglio e la rabbia e riesce ad avere la meglio sui nerazzurri in maniera anche meritata. Perché se l'Inter nel primo tempo poteva maledire la malasorte e legittimamente recriminare per l'episodio del rigore che ha portato al vantaggio partenopeo concesso in differita dall'arbitro Maurizio Mariani, nella ripresa ha il demerito di pagare due brutte amnesie difensive che costano altrettanti, pesantissimi gol e che vanificano il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu che aveva messo i nerazzurri in carreggiata. Oltre ad una caduta nervosa in occasione della megarissa scatenatasi davanti alla panchina azzurra, che forse ha inciso mentalmente perché poco dopo è arrivato il 3-1 di Andre Anguissa che ha rappresentato un gancio al volto dal quale l'Inter non si è più ripresa. Finisce così la striscia di sette successi consecutivi, con qualcosa da rivedere specie sul piano dell'intensità e caratteriale per Chivu, che resta anche in apprensione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan uscito nel primo tempo per un problema muscolare.

NAPOLI-INTER 3-1

MARCATORI: 33' De Bruyne (N, rig.), 54' McTominay (N), 59' Calhanoglu (I, rig.), 66' Anguissa (N)

NAPOLI: 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno (90' 31 Beukema), 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola (90' 3 Gutierrez); 6 Gilmour; 21 Politano (81' 20 Elmas), 99 Anguissa, 11 De Bruyne (36' 17 Olivera), 8 McTominay; 7 Neres (81' 70 Lang).

In panchina: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (73' 11 Luis Henrique), 23 Barella (73' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (73' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (32' 7 Zielinski), 32 Dimarco; 14 Bonny (63' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni – Baccini. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Pezzuto.

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Gimour (N), Conte (N), Bastoni (I)

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 6', 2°T 6'.

96' - Fischia Mariani, rien ne va plus al Maradona! Il Napoli batte 3-1 l'Inter e si rilancia in vetta alla classifica, per i nerazzurri un brusco stop dopo un cammino di sette vittorie consecutive.

95' - Bella coordinazione di Pio Esposito che colpisce di testa sul cross di Akanji senza inquadrare la porta.

94' - Crossa Akanji, pallone controllato da Elmas che ricaccia nella metà campo nerazzurra la sfera.

92' - Canta il Maradona, che rivendica con orgoglio il titolo di campioni d'Italia in carica.

90' - Conte concede spazio a Beukema e Gutierrez, fuori Buongiorno e Spinazzola.

88' - Luis Henrique prova la conclusione su sviluppi di calcio d'angolo, palla fuori.

85' - Pressione fallosa di Sucic su Lang, punizione Napoli.

81' - Nel Napoli Lang rileva Neres, Elmas entra al posto di Politano.

81' - Neres a terra, serve l'intervento dello staff medico. Che chiede il cambio.

80' - Henrikh Mkhitaryan, sostituito al 32' del primo tempo, ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.

79' - Altro rischio per l'Inter su una distrazione difensiva, Neres riceve e arriva in area dove prima viene murato da Acerbi poi perde l'attimo per ribadire in porta.

77' - Giallo per Bastoni, che rifila una spinta a Politano che aveva commesso fallo su di lui.

77' - Brutta palla di Luis Henrique, intercettata dalla difesa del Napoli.

73' - Arriva il momento dei cambi: Sucic, Frattesi e Luis Henrique rilevano Calhanoglu, Barella e Dumfries.

72' - Chivu prepara tre cambi, a bordocampo ci sono Sucic, Frattesi e Luis Henrique.

69' - McTominay controlla e calcia mandando fuori, ma in netta posizione di fuorigioco.

67' - Anguissa! Tre a uno Napoli! Da azione di fallo laterale, sfonda il camerunese che brucia tre difensori, elude la marcatura di Dumfries con una veronica poi colpisce mandando alle spalle di Sommer.

64' - Tentativo di lancio per McTominay, anticipato da Bastoni.

62' - Arriva il momento di Pio Esposito, che rileva Bonny. Storie tesissime tra Lautaro e Conte.

61' - Rissa davanti alla panchina del Napoli, mentre Pio Esposito stava per fare il suo ingresso in campo. Parapiglia generale, ammonizione per Conte.

59' - Dal dischetto si presenta Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Il turco spiazza Milinkovic-Savic, dimenticato l'errore dell'anno scorso.

57' - Mariani va all'on field review. Pochi secondi e poi la decisione: rigore per l'Inter.

56' - Protesta Lautaro per un contatto col braccio di Buongiorno, per Mariani è tutto ok. Anche se ora il VAR lo richama...

54' - Raddoppio del Napoli con McTominay! Su una ripartenza concessa dall'Inter, lo scozzese raccoglie un campanile di Spinazzola soprendendo tutta la linea difensiva, anticipa Bastoni e calcia un diagonale potente imprendibile per Sommer che forse poteva azzardare un'uscita.

52' - Dumfries lotta con Buongiorno che con l'aiuto di Olivera riesce a ottenere una rimessa dal fondo.

50' - Bell'inserimento di Di Lorenzo che però mette in area dove c'è il deserto a parte Sommer che blocca.

48' - Zielinski scarica su Calhanoglu che parte con un decimo di secondo di ritardo e calcia male, pallone fuori.

19.09 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.08 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - È successo davvero di tutto al Maradona in questa prima frazione di gioco: una partita interessante che si incendia nel quarto d'ora finale, con un calcio di rigore assegnato 'in differita' dall'arbitro Mariani per un fallo molto discutibile di Mkhitaryan su Di Lorenzo e trasformato poi da De Bruyne che però al momento dell'esecuzione accusa un problema muscolare e deve uscire, preceduto dallo stesso armeno. Poi Inter che ruggisce e viene fermata due volte dai legni, fino all'ultimo episodio con Gilmour che atterra Dumfries e viene ammonito. In precedenza, giallo per il capitano del Napoli.

45' + 6 - Finisce un primo tempo esplosivo: Napoli avanti con un rigore assai dubbio segnato da De Bruyne.

45' + 6 - Dumfries atterrato da Gilmour, giallo per lo scozzese.

45' + 3 - Anche Dumfries viene fermato dal legno: l'olandese svetta su tre giocatori, Lautaro compreso, e colpisce di testa in maniera perfetta. Solo il palo salva il Napoli.

45' + 1 - Calhanoglu prima e Lautaro poi hanno tra i piedi due grandissime occasioni: sulla prima respinge Milinkovic-Savic, sulla seconda la giocata del capitano finisce ad un soffio dal palo.

45' + 1 - Iniziano i sei minuti di recupero.

45' - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che termina sul fondo. Saranno sei i minuti di recupero.

43' - Gilmour interviene duramente su Calhanoglu, punizione Inter. Proteste del Napoli perché l'intervento ricorda quello precedente di Lautaro. Giallo per Di Lorenzo per un precedente fallo su Dimarco.

41' - Bastoni colpisce l'incrocio di pali! Stacca tutto solo il difensore nerazzurro sul corner, la palla si spegne sullo spigolo con Milinkovic-Savic immobile.

38' - Dumfries prova a piombare sul cross di Dimarco, Olivera riesce ad anticipare l'olandese.

37' - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare.

35' - De Bruyne lascia il campo accompagnato dai medici, pronto a entrare Olivera.

33' - Dal dischetto si presenta De Bruyne... Gol del Napoli! Sommer intercetta la traiettoria ma non può nulla! Il belga si fa male dopo l'esecuzione...

32' - Nel frattempo c'è l'uscita di Mkhitaryan per un problema fisico, dentro Zielinski.

31' - Rigore confermato, malgrado le proteste continue di Lautaro. La dinamica dell'episodio fa decisamente discutere.

30' - VAR al lavoro, Dumfries e Lautaro protestano vibratamente.

29' - Calcio di rigore per il Napoli, Di Lorenzo cade in area sull'intervento di Mkhitaryan ma mentre l'Inter riparte Mariani segnala il penalty suggerito dall'assistente.

28' - Napoli che ora si fa sempre più sotto, prima grande chiusura di Dumfries in diagonale poi Bastoni respinge McTominay.

26' - Buona difesa del pallone in area nerazzurra da parte di Spinazzola, che poi appoggia a Neres il cui cross attraversa lo specchio della porta e finisce fuori.

24' - Pallone da destra che Bonny prova a convertire in un'improbabile rovesciata, la palla finisce praticamente in curva.

23' - Confusione tra arbitro e assistenti per dare rimessa o corner all'Inter, alla fine sarà rilancio con le mani di Bastoni.

21' - Azione insistita del Napoli, palla da Anguissa a Gilmour che strozza troppo la conclusione mandando fuori.

17' - Primo corner del match per il Napoli.

15' - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. Che calcia rapidamente e repentinamente trovando il muro di Milinkovic-Savic.

13' - Calhanoglu prova il tiro dalla distanza su assist di Barella, tiro interessante che termina fuori. Barella reclamava il pallone di ritorno.

13' - Intervento netto di Lautaro su Buongiorno, il difensore partenopeo resta a terra. Napoli che reclama un giallo.

9' - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo.

8' - Bello spunto di Lautaro, palla a Dimarco il cui cross è mandato in corner da un difensore. Gran tunnel del Toro a Di Lorenzo.

7' - Inter che gestisce palla a ridosso della metà campo.

5' - Politano punta Dimarco, poi però butta alle ortiche il cross con palla che finisce sul fondo.

3' - Sommer per poco non inciampa sul pallone, con De Bruyne pronto ad approfittarne. Poi lo svizzero riesce a rilanciare.

18.01 - Sarà del Napoli il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Di Lorenzo e De Vrij davanti a Mariani per il sorteggio.

17.57 - Napoli e Inter guadagnano il centro del campo.

17.56 - Squadre pronte a entrare in campo. Il clima allo stadio si scalda.

17.45 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Maradona.

