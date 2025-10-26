Il rigore più che generoso assegnato assegnato da Mariani a favore del Napoli contro l'Inter non è l'unico argomento trattato oggi da La Repubblica. Nel mirino del quotidiano generalista c'è anche lo sfogo di Antonio Conte, protagonista in campo del botta e risposta con Lautaro Martinez e poi ai microfoni contro Beppe Marotta: "L’Inter appena può manda Marotta e gli altri dirigenti, qui a Napoli vengo io - le sue parole a DAZN -. Una squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché ha perso, facendo così crei alibi a giocatori e allenatore. Io non lo avrei permesso, ora Marotta è presidente ma che debba venire lui a fare queste considerazioni… Lo dico con tutto il rispetto per il direttore: lasci le cose a chi ha partecipato alla partita, perché così sminuisce anche l’allenatore. Io mi sono sempre difeso da solo, fare queste difese d’ufficio… Ma va bene così".

La Repubblica però ricorda un dettaglio non di poco conto che smentisce la versione del salentino. Perché "in verità - scrive il quotidiano - negli anni nerazzurri Conte invocava spesso in tv l'intervento dei dirigenti".