Una giornata da ricordare per Giacomo De Pieri, che ha segnato questo pomeriggio il primo gol in Serie B. Non è bastato però alla Juve Stabia per portare a casa l'intera posta in palio. E' finita 2-2 all'Euganeo di Padova: vantaggio veneto con Bortolussi, poi pari di Cacciamani, sorpasso di De Pieri e la doppietta di Bortolussi a beffare le Vespe.