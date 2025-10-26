Intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Inter, l'attaccante del Napoli, David Neres ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una squadra molto forte, ma anche noi lo siamo. Dovevamo reagire dopo la grande sconfitta, siamo rimasti a testa alta".

Sui suoi movimenti in campo contro i nerazzurri:

"Ovviamente sono cambiati, ma i miei compagni conoscono il mio stile di gioco ed io conosco il loro. Così proviamo sempre ad aiutarci l’uno con l’altro e provando a muoverci. Questo è molto importante. Mi sono sentito bene, mi sono sentito a mio agio, ma come ho detto prima mi interessa giocare non importa in quale posizione".