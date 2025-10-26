Tre schiaffi all’Inter e il Napoli torna a cantare, insieme al Maradona. "Conte ha ritrovato la sua creatura" che sembra essere tornata quella dello scorso anno: "Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico. Per Chivu uno schianto vero" si legge nell'analisi del Corriere dello Sport a proposito del successo di ieri dei titolati in carica contro i nerazzurri. "Poca Inter, solo in avvio e in chiusura di primo tempo. Dopo l’intervallo scena muta, le praterie aperte verso Sommer".

Conte "si è adeguato con saggezza", almeno fino all'uscita obbligata dal campo di De Bruyne. "Ha preso i riferimenti" agli uomini di Chivu e arriva con la novità McTominay, "nel suo vero ruolo di interno e appiccicato a Barella", che ha aggiunto dinamismo e ancora un "gol fantastico. De Bruyne defilato e libero di avvicinarsi a Neres, centravanti si fa per dire. Fase difensiva a tre (più due esterni a tutta fascia) per mettersi a specchio con l’Inter", ritrovatasi ingabbiata sugli esterni con "Dumfries e Dimarco hanno goduto di pochissima libertà" e "da una pressione di Barella su Spinazzola è nata l’occasione più limpida, sprecata da Lautaro", murato da Milinkovic. "Le vere difficoltà erano in difesa. Mancava Hojlund e la scelta di Neres si è rivelata corretta. Lucca sarebbe finito in pasto ad Acerbi. Il brasiliano, bravissimo ad 'allungare' il Napoli in profondità, lo ha fatto dannare con i suoi scatti si legge sempre nella disamina del quotidiano romano che sul rigore piuttosto dubbio assegnato ai padroni di casa si limita alla cronaca.

Da un rigore all'altro e quello di Calhanoglu, e al netto di quello capitalizzato dal turco, "l'Inter è sparita dopo l’intervallo". Degni di nota i due gol dei partenopei: "Dell’allungo per la bellezza dei gesti tecnici e per l’assenza ingiustificata dei difensori di Chivu. Un disastro Akanji". Acerbi e l’ex City si fanno travolgere anche per il 3-1. Oggi "Chivu ha cominciato a pensare alla Fiorentina. E un Napoli così bello non si vedeva dai giorni dello scudetto".