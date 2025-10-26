L'Inter cade al Maradona dopo le sette vittorie consecutive collezionate tra campionato e Champions League. Il Corriere della Sera critica la prestazione dei ragazzi di Chivu contro il Napoli anche se "va detto che il rigore dell'1-0, fischiato da Mariani con colpevolissimo ritardo, aiutato in maniera anomala dall'assistente, è generoso - scrive senza mezzi termini il quotidiano generalista -. E che i due legni, nel momento migliore, hanno condizionato il primo tempo. Ma nella ripresa la squadra si è allungata, riscoprendo i vecchi difetti".

Per l'Inter si tratta del terzo ko in Serie A dopo quelli arrivati contro l'Udinese a San Siro e con la Juventus a Torino. E per il Corsera "tre sconfitte nelle prime 8 giornate sono troppe per pensare allo scudetto".