Insieme ad André Anguissa, parla nel dopopartita di Napoli-Inter anche Scott McTominay che dopo il successo sull’Inter arriva insieme al camerunese in postazione DAZN. Queste le sue parole:

L’ultima volta che avevi segnato al Maradona fu il match Scudetto contro il Cagliari, fai solo gol decisivi.

“Dovevamo reagire dopo la batosta di Champions, è stata una serata grandiosa contro un grande club come l’Inter”.

Dopo Lukaku hai trovato un nuovo amico come Spinazzola che ti ha fornito un grande assist.

“Sì ma non c’è solo lui. Ci sono tanti grandi giocatori in questa squadra, ora bisogna mettere continuità nela stagione”.