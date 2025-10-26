Serataccia anche per l'ex Inter, Benjamin Pavard. L'esterno francese ieri sera è uscito sconfitto dal match contro il Lens, match durante il quale si è reso protagonista con un rovinoso autogol che ha consegnato la rete della vittoria ai padroni di casa. Dopo la partita il classe '96 si è scusato ai tifosi del Marsiglia, ai quali fa una promessa. Di seguito le sue parole pubblicate su Instagram.

"Tifosi del Marsiglia, sono desolato. Questa sconfitta è per colpa mia, ho commesso un errore e mi prendo la totale responsabilità. Quando si indossa questa maglia bisogna essere irreprensibili. Vi prometto che farò il possibile per riguadagnare la vostra fiducia e per onorare questa maglia. Grazie per il vostro supporto in tutti i momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme" si legge nel messaggio pubblicato dal 29enne.