Sconfitta e distacco dimezzato rispetto alla seconda classificata per l'Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell'Inter in Champions League. I campioni del Belgio sono stati sconfitti dal Club Brugge per 1-0: decisiva la rete al minuto 77 di Carlos Forbs, in un match che ha visto protagonista per l'intera sua durata Aleksandar Stankovic. Brugge che con questa vittoria sale a quota 20 e va a meno sei proprio dall'URSG.