Un'Inter U23 tenace pareggia 2-2 contro l'Ospitaletto Franciacorta. Il primo tempo è stato equilibrato, con i nerazzurri in vantaggio al 27' con La Gumina su rigore. Poi nel finale gli ospiti hanno trovato una rimonta davvero bruciante. Prima Panatti, a sua volta dal dischetto, poi Pavanello, hanno consentito ai bresciani di rientrare negli spogliatoi sopra 1-2. Una beffa per l'Inter, che aveva gestito la partita senza grossi problemi. Nella ripresa invece si è giocato sostanzialmente a una porta, complice anche l'espulsione di Guarneri al 72'. Alla fine la squadra di Vecchi ha trovato un meritato pareggio allo scadere, con il colpo di testa di Zuberek. Finisce così, 2-2: per l'U23 è il quinto risultato utile consecutivo.

IL TABELLINO

INTER U23-OSPITALETTO 2-2

Marcatori: La Gumina (I)(rig.) 27', Panatti (O)(rig.) 44', Pavanello (O) 46', Zuberek (I) 90'+6

Ammoniti: Gualandris (O), Prestia (I), Gobbi (O), Spinaccé (I), Topalovic (I)

Espulsi: Guarneri (O)

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante (dal 46' Topalovic), Prestia, Alexiou (dall'88 Lavelli); Cinquegrano, Kaczmarski (dal 70' Bovo), Fiordilino (dal 79' Agbonifo), Kamaté, Cocchi; La Gumina, Spinaccè (dal 70' Zuberek). A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Mayé, Venturini, David. Allenatore: Stefano Vecchi.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Sina; Mondini (dall'87' Ievoli), Gualandris, Panatti, Messaggi (dal 70' Guarneri); Gobbi, Pavanello (dal 79' Sinn). A disposizione: Raffaelli, Bevilacqua, Contessi, Torri, Diop, Orlandi, Pollio, Casali, Nahrudnyy, Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Arbitro: Angelillo

Assistenti: Mamouni; El Hamdaouia

Quarto ufficiale: Poli

RIVIVI IL LIVE

Finisce qui! Fischia Angelillo, clamoroso a Monza. L'Inter segna sull'ultimo pallone della partita: finisce 2-2.

IL GOL - Cross a uscire dalla bandierina di Cocchi, Zuberek si avventa sul primo palo e riesce, con una bella torsione, a girare sul secondo palo: battuto Sonzogni, 2-2.

90'+6 - GOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! 2-2 DI ZUBEREK DI TESTA!

90'+6 - Ultima chance per evitare la sconfitta, dalla bandierina, per l'Inter U23.

90'+4 - Destro di Topalovic da fuori: Sonzogni smanaccia.

90'+2 - Cross di Agbonifo spizzato da Topalovic: blocca Sonzogni.

90'+1 - Si giocherà fino al minuto 96.

90' - Succede di tutto in area dell'Ospitaletto. Kamaté è devastante e arriva al cross. Poi calcia Topalovic, respinto da La Gumina, poi lo stesso La Gumina trova la parata di Sonzogni. Palla in corner.

88' - Espulso Quaresmini. Grande tensione in campo e fuori.

86' - Vecchi manda in campo Lavelli, al posto di Alexiou, una punta per un difensore centrale.

83' - Accenno di rissa davanti alla panchina dell'Ospitaletto. I ragazzi di Vecchi devono essere bravi a mantenere la calma. Angelillo intanto ammonisce Topalovic e Casali, giocatore ospite in panchina.

80' - Iniziano gli ultimi dieci minuti. Ora l'Inter spinge forte, ma non riesce a creare grandi occasioni.

79' - Quaresmini cambia qualcosa. Entra Sinn al posto di Pavanello, che per ora sta decidendo la partita. Vecchi si gioca il tutto per tutto: dentro la rapidità di Agbonifo, fuori Fiordilino

77' - Angolo per l'Inter: ora sono tanti gli uomini nerazzurri che possono trovare la giocata vincente.

75' - Chiamata vincente di Vecchi: Angelillo cambia la sua decisione e Guarneri viene espulso. Ospitaletto in dieci uomini.

74' - Fiordilino è ancora a terra. Per Vecchi però ci sarebbe potuta stare una sanzione più severa. Il mister nerazzurro si gioca quindi la carta FVS.

72' - Ammonito Guarneri. L'esterno ospite si allunga il pallone e colpisce Fiordilino con i tacchetti.

69' - Altro cartellino giallo, questa volta a Spinaccé. Il fallo è l'ultima giocata della sua partita. Entra Zuberek per lui. Bovo invece rileva Kaczmarski. L'Ospitaletto rinuncia a Messaggi, esausto, per Guarneri.

68' - Giallo per Gobbi, reo di aver disturbato Calligaris al momento del rinvio.

64' - Lancio illuminante di Topalovic, Kamaté rientra e crossa: Nessi si rifugia in rimessa laterale.

63' - Dopo circa tre minuti di stop si riparte, ancora con Angelillo in campo.

61' - Problema fisico al polpaccio per l'arbitro Angelillo, trattato a bordocampo dai sanitari nerazzurri.

60' - Ancora Kaczmarski da fuori: tiro forte ma centrale, blocca Sonzogni.

59' - Enorme chance per l'Inter! Kamaté è incontenibile a destra. Il cross del francese, con il piede debole, è preciso. Cocchi sfonda e arriva a colpire schiacciando a terra. La palla sfiora il palo.

57' - Primo giallo della partita: lo becca Gualandris, autore di un fallo su Cocchi.

55' - Inter che ora ci prova da lontano con Cinquegrano. La soluzione dalla distanza però è sbilenca.

53' - Ancora Inter pericolosa. Topalovic imbuca per Cocchi, che con grinta riesce ad impossessarsi della sfera. Il suo cross rasoterra rotola lentamente davanti alla porta ed esce dalla parte opposta.

51' - Grande avvio di secondo tempo dell'Inter! Kamatè a destra spezza il raddoppio e crossa per La Gumina. Sulla palla rasoterra il siciliano si coordina male e spara altissimo.

48' - Kaczmarski ci prova da fuori. Tiro basso che non impensierisce Sonzogni.

47' - Subito nel vivo del gioco Topalovic. Lo sloveno lancia per Cocchi, che crossa. Il tiro di Spinaccé è ribattuto.

21.35 - Vecchi cambia: dentro Topalovic per Stante, Cinquegrano va a fare il terzo di difesa, Kamaté invece fa l'esterno a tutta fascia. Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo a Monza. L'Inter U23, che aveva condotto per gran parte del primo tempo, si trova in svantaggio per 1-2. Dopo il rigore di La Gumina non è successo un granché, poi l'Ospitaletto è stato bravo a ribaltare la partita. Al 44' Cinquegrano ha steso Messaggi in area e Panatti non ha sbagliato dagli 11 metri. Poi, quando la prima frazione sembrava destinata a finire in parità, i bresciani hanno sfruttato un calo di concentrazione dell'Inter, con Pavanello che ha messo in rete l'1-2. Ora, dopo un primo tempo in cui avevano gestito senza grossi problemi, i ragazzi di Vecchi sono chiamati a una difficile rimonta.

IL GOL - Momento di sbandamento per l'Inter U23. Messaggi crossa, la palla rimbalza sulla mano di Alexiou e resta lì. Pavanello di punta spinge in porta da centro-area, bresciani avanti.

45+1' - Incredibile a Monza. L'Ospitaletto ha ribaltato la partita. Gol di Pavanello.

IL GOL - Panatti apre il piattone, Calligaris parte presto e viene spiazzato dal capitano degli arancioni. Tutto da rifare per l'Inter U23.

44' - Gol dell'Ospitaletto. Panatti batte Calligaris dal dischetto, 1-1 a Monza.

44' - Rigore confermato, sul pallone è già pronto Panatti.

42' - Calcio di rigore per l'Ospitaletto. Messaggi salta Cinquegrano, poi si mette davanti e conquista il penalty. Questa volta è Vecchi a chiedere l'intervento del FVS.

40' - Ci prova Messaggi. Il suo tiro a giro, dallo spigolo dell'area di rigore, è impreciso. Palla sul fondo.

38' - Vicino al pareggio l'Ospitaletto! Regazzetti calcia da lontano con il destro: la botta scagliata dal classe 2004 sfiora il palo alla destra di Calligaris, con l'estremo difensore nerazzurro battuto.

36' - Fase di spinta durata un paio di minuti per l'Ospitaletto. Alla fine il ripiegamento di La Gumina consente ai nerazzurri di prendere fiato.

32' - Nessuna reazione per ora dell'Ospitaletto Franciacorta. Messaggi ci prova tagliando verso il centro, Kamaté ripiega e ferma la sua discesa.

IL GOL - La Gumina sceglie di calciare centrale. Sonzogni si butta alla sua destra ed è messo fuori causa. La squadra di Vecchi è in vantaggio quando siamo quasi alla mezz'ora.

27' - LA GUMINA NON SBAGLIA! INTER U23 IN VANTAGGIO!

26' - Rigore confermato: La Gumina ha in mano il pallone e batterà il penalty del possibile vantaggio nerazzurro.

25' - Calcio di rigore per l'Inter! Prestia viene trattenuto per la maglia da Nessi e Angelillo indica il dischetto. Chiamata di FVS da parte degli ospiti.

24' - Bel lancio di Kaczmarski per La Gumina: Sina, in arretramento, è costretto a spizzare in corner.

23' - Cross dalla destra di Gualandris: la palla è troppo su Calligaris, che blocca senza problemi.

21' - Entrambe le squadre cercano, a fasi alterne, di avvicinarsi all'area avversaria. Per ora prevalgono le difese, che non lasciano spiragli.

17' - Calligaris! Super parata sulla bella punizione di Panatti. Il portiere nerazzurro vola sul palo coperto dalla barriera e toglie la palla dalla porta.

16' - Punizione interessante per l'Ospitaletto. Sul punto di battuta c'è Panatti.

14' - Pur senza creare grandi occasioni, ora è l'Inter a gestire il possesso palla. Dopo un bel fraseggio il lancio di Cinquegrano supera la linea laterale.

9' - Tiro-cross di Cocchi fuori misura: palla che vola sopra la porta di Sonzogni.

6' - Dopo un avvio senza grandi lampi, ora l'Ospitaletto cerca di prendere il pallino del gioco. I bresciani non trovano sbocchi per il tiro.

2' - Subito Inter pericolosa: Fiordilino lancia per La Gumina, che calcia al volo dopo aver attaccato lo spazio. Tiro respinto in corner.

1' - Fischia Angelillo: è iniziata Inter U23-Ospitaletto.

20.28 - Formazioni in campo a Monza. Tra poco si comincia: Inter U23 in nerazzurro, Ospitaletto Franciacorta in arancione.

L'Inter U23 vuole continuare a vincere. Dopo i quattro successi consecutivi la squadra di Vecchi ospita all'U-Power Stadium l'Ospitaletto Franciacorta. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, valida per l'ottava giornata del girone A di Serie C.