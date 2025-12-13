Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l'Atalanta, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane parla così anche del futuro del difensore Marco Palestra, accostato a diversi club tra cui l'Inter: "Marco l'ha tenuto bene, mentre nella prima frazione anche se Zappa faceva di tutto per fronteggiarlo spesso si ritrovava distaccato dalla marcatura e Lookman ci creava dei problemi. Nel secondo tempo Marco l'ha tenuto molto bene nei duelli".

Palestra va protetto a livello mediatico?

"Se parliamo da un un punto di vista di generazioni, è meglio che non ascolti. Poi è normale che i ragazzi di oggi vivono di stimoli e magari gli fanno anche bene le attenzioni, io però resto della mia idea e ritengo che lui si debba isolare analizzando sempre la cosa negativa".