Dan Nodye, il giocatore che l'Inter ha messo nel mirino per tutelarsi in caso di eventuale addio di Denzel Dumfries, ha impressionato anche Blerim Dzemail: "Ndoye è la sorpresa del torneo, sta facendo davvero bene - le parole dell'ex Napoli e Bologna a Sky Sport -. Al contrario di Chiesa che, invece, ha fatto meno. Da lui mi aspetto sempre tanto perché so quanto sia difficile difendere contro di lui. Deve prendere la Nazionale per mano, contro la Svizzera potrebbe essere il momento giusto".