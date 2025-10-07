I ruoli di portiere e difensore rimangono due priorità per gli uomini mercato dell'Inter in vista della prossima stagione, considerando le scadenze dei contratti di Yann Sommer, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Per questo la dirigenza continua a lavorare alla ricerca dei profili giusti approfittando del tempo a disposizione per fare tutte le necessarie valutazioni senza ansia e muoversi in anticipo rispetto a eventuali concorrenti.

In tal senso, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro è stato domenica all'ora di pranzo al Bluenergy Stadium di Udine, per assistere a Udinese-Cagliari (1-1). Sul suo taccuino due nomi in particolare, uno per squadra: Elia Caprile, preso in seria considerazione per il dopo-Sommer e l'obiettivo ormai di lunga data Oumar Solet.