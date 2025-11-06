Una volta è toccato a Petar Sucic, poi a Nicolò Barella e a Piotr Zielinski. Finora, nelle rare occasioni in cui Hakan Calhanoglu non ha giocato o è uscito a partita in corso, Cristian Chivu ha alternato vari giocatori in cabina di regia, con la consapevolezza che nessuno è al livello del turco. In effetti nella rosa dell'Inter in mano al tecnico romeno, pur essendoci ben sette centrocampisti, dalla partenza di Kristjan Asllani non c'è più un altro regista di ruolo. Non che sia una priorità, visto che chi ha agito in quella posizione ha dimostrato di essere all'altezza del compito pur non essendo 'nativo', ma in vista della prossima stagione la dirigenza sta valutando profili specifici per la cabina di regia.
In tal senso, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro domenica scorsa era al Tardini di Parma per (ri)valutare dal vivo la prestazione di Adrian Bernabé, tra l'altro autore dell'illusorio gol del vantaggio ducale dopo pochi secondi di gioco. Il regista spagnolo, classe 2001, da tempo è sul taccuino degli uomini mercato dell'Inter, che ne apprezzano le qualità tecniche e la capacità di guidare il centrocampo anche sotto pressione, meno la tendenza agli infortuni che lo hanno frenato un po'. Ad ogni modo il ragazzo ha qualità e Chivu ha avuto modo di conoscerlo nella sua breve esperienza a Parma.
L'alternativa per il ruolo di regista è sempre Aleksander Stankovic, classe 2005, ceduto al Bruges la scorsa estate per 9,5 milioni di euro mantenendo la recompra a 23 milioni nell'estate 2026 e a 25 milioni in quella successiva. Ad oggi il figlio di Dejan non ha garanzia di tornare a Milano, perché in Viale della Liberazione persiste indecisione in quest'ottica. Nessuno mette in discussione le qualità del canterano, ma l'idea di andare a spendere queste cifre per un calciatore che era già tuo, dal punto di vista finanziario, non entusiasma. Ad oggi comunque non c'è alcun veto, ma solo riflessioni in corso.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
