Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori che quindi, dopo essere sbarcati ieri a Charlotte, potranno oggi godere di un’intera giornata libera. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina, alle 11 ora locale (anche domenica la seduta verrà sostenuta alla stessa ora).

Domani, giornata di antivigilia di Inter-Fluminense, si potrà capire se Marcus Thuram, che negli scorsi giorni aveva iniziato quantomeno il riscaldamento con i compagni di squadra, e Davide Frattesi, out per un fastidio che si trascina dagli impegni con la nazionale, potranno quantomeno sedere in panchina nella sfida con i brasiliani.

