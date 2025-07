Dopo l'incontro di oggi in Lega tra Beppe Marotta e Luca Percassi, l'Inter ha presentato il rilancio (con offerta scritta) all'Atalanta: sul tavolo dei bergamaschi c'è ora una proposta da 45 milioni di euro complessivi, divisi in 42 di base fissa più 3 di bonus. Negli uffici di Viale della Liberazione, come appurato da FcInterNews.it, si attendono una risposta dei bergamaschi nella giornata di domani e potrebbero anche avvicinarsi alle richieste della Dea.

Il club nerazzurro ha comunque delle alternative al nigeriano, con due caratteristiche fondamentali: deve giocare in Serie A e conoscere il campionato italiano. La giornata di domani potrebbe rappresentare un dentro o fuori, ma non è detto: l'Inter vorrebbe ricevere una risposta definitiva entro questa settimana ma domani andrà in pressing sperando di convincere l'Atalanta, forti dell’accordo col giocatore e della volontà del classe '97 di trasferirsi a Milano.