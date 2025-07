L'Inter si avvicina a Mattia Marello, laterale mancino classe 2008 in forza all'Udinese. Secondo quanto raccolto da FcInternews.it, restano da limare gli ultimi dettagli ma c'è ottimismo sul buon esito della trattativa, tanto che il ragazzo è atteso in sede entro la prossima settimana per le firme. Se tutto dovesse andare secondo i piani del club nerazzurro, Marello si unirebbe all'Under 20 di Benny Carbone.