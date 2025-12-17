Yann Sommer spegne oggi 37 candeline e riceve gli auguri dell'Inter. Il club ricorda che si tratta del "terzo compleanno in nerazzurro per Yann Sommer: arrivato all'Inter nell'estate del 2023 il portiere svizzero festeggia oggi 37 anni", si legge nella nota ufficiale.

"Tecnica, esperienza e personalità: nato a Morges il 17 dicembre 1988, Yann è alla sua terza stagione con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 115 presenze e 56 clean sheet - prosegue il club -. Nel corso della sua avventura con l'Inter Sommer è stato protagonista in molte vittorie nerazzurre con parate spettacolari e riflessi felini, che hanno contribuito anche alla conquista della Supercoppa Italiana e dello Scudetto della Seconda Stella nella stagione 2023/24. Oggi, nel giorno del suo 37° compleanno, Yann riceve i migliori auguri di tutta la famiglia nerazzurra!".