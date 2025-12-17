Ospite sulle frequenze di Radio24 durante 'Tutti Convocati', Paolo Di Canio esprime le sue sensazioni sul campionato partendo dalla Juventus: "Sapevamo che Spalletti avrebbe dato identità, anche se alla Juve manca la qualità per vincere lo scudetto, ma adesso ha senso come squadra. Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli", dice l'ex attaccante della Lazio.

"Se la Roma vincesse un campionato senza attaccante, sarebbe un capolavoro tipo quello di Ranieri col Leicester. Ma segna poco e quando subisce gol perde, perde 1-0 e vince 1-0. E' un equilibrio difficile, ma la squadra risponde alla grande", conclude Di Canio.