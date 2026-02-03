Cristian Chivu ha a disposizione l'intera rosa per Inter-Torino ad eccezione di Dumfries, Calhanoglu e Barella, come sottolinea oggi Tuttosport. Carlos Augusto è infatti recuperato dopo l'affaticamento subito alla vigilia della sfida con la Cremonese e molto probabilmente partirà dall'inizio, da braccetto o da quinto di centrocampo.

In porta fiducia a Josep Martinez, che potrebbe essere confermato anche per la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo. Scalpitano De Vrij e Acerbi, che affiancheranno uno tra lo stesso Carlos Augusto, Bisseck e Akanji. Verranno dati più minuti a Darmian, nonché a Diouf (forse con Luis Henrique a sinistra) Conferma per Frattesi e Sucic e ritorno dal 1' per Mkhitaryan, riposo per Zielinski (ma attenzione alla sorpresa Bovo). Davanti la logica direbbe Bonny-Thuram, occhio però a Esposito.